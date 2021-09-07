Міністр спорту пояснив, чому на святкуванні Дня Незалежності не було Баюл і Клочкової

Міністр спорту Вадим Гутцайт каже, що олімпійським чемпіонкам Оксані Баюл та Яні Клочковій не змогли додзвонитись, щоб запросити їх на святкування Дня Незалежності. Раніше ті обурювались, що їх не покликали.

Джерело: Вадим Гутцайт у програмі "Мокрик По Живому" на hromadske

Пряма мова: "Не запросили першу олімпійську чемпіонку, яка 27 років – ціле життя – мешкає у США. Чому Лілія Подкопаєва, теж абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, завжди поруч на всіх святах?.. Якщо в людини є любов до України, вона завжди буде поруч, навіть якщо мешкає у США. А Баюл я взагалі не бачив 27 років в Україні.

Вона не відповіла (на дзвінок – УП). Хотів запросити, але почув, що є якась образа".

Деталі: За словами Гутцайта, у Федерації плавання України стверджують, що телефонували Клочковій три дні, проте вона не брала слухавку. Вже після того, як Клочкова обурилась в соцмережах через те, що її не запросили, міністр з нею поговорив.

Що передувало: Чотирикратна олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова образилася на організаторів святкування 30-річчя Незалежності України, бо вони не запросили її на урочистості.

Українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл заявила, що відмовляється від українського громадянства.

Перед цим спортсменка скаржилася, що президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування Дня Незалежності України: "Зеленський мене не запросив на святкування 30 років Незалежності, так я вже давно не літаю в хмарах і все одно дякую".

Оксана Баюл стала чемпіонкою світу у 1993 році, а через рік, у 1994 році, виборола "золото" на Олімпіаді в норвезькому Ліллехаммері. Після закінчення спортивної кар'єри фігуристка переїхала жити до США, але зберегла українське громадянство.