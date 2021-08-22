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Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовляється від українського громадянства

Неділя, 22 серпня 2021, 10:50
Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовляється від українського громадянства
Оксана Баюл, фото з її instagram

Українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл заявила, що відмовляється від українського громадянства.

Джерело: повідомлення Баюл в Instagram

Пряма мова: "Конституція України передбачає, що в Україні дозволено лише одноосібне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства".

Деталі: Баюл додала, що я більше нічого нікому не доводить – "ні так ні, головою в бортик без мене".

Кілька днів тому спортсменка скаржилася, що президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування Дня Незалежності України: "Зеленський мене не запросив на святкування 30 років Незалежності, так я вже давно не літаю в хмарах і все одно дякую".

Нагадаємо:

  • Оксана Баюл у 2016 році звернулась до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до України про стягнення 50 мільйонів доларів. Серед інших відповідачів були вказані Джозеф Чарльз Лемір та дві компанії з Делаверу і Британських Віргінських Островів. Спортсменка скаржилася на порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з нею, та передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам.
  • У 2018 році Окружний суд Центрального округу Каліфорнії ухвалив рішення на користь України, задовольнивши клопотання про залишення позову без розгляду. Баюл подала апеляцію, але програла і її у 2020 році.
  • Оксана Баюл стала чемпіонкою світу у 1993 році, а через рік, у 1994 році, виборола "золото" на Олімпіаді в норвезькому Ліллехаммері. Після закінчення спортивної кар'єри фігуристка переїхала жити до США, але зберегла українське громадянство.

Українська правда

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Теми: спортгромадянство
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