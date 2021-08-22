Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовляється від українського громадянства

Українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл заявила, що відмовляється від українського громадянства.

Джерело: повідомлення Баюл в Instagram

Пряма мова: "Конституція України передбачає, що в Україні дозволено лише одноосібне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства".

Деталі: Баюл додала, що я більше нічого нікому не доводить – "ні так ні, головою в бортик без мене".

Кілька днів тому спортсменка скаржилася, що президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування Дня Незалежності України: "Зеленський мене не запросив на святкування 30 років Незалежності, так я вже давно не літаю в хмарах і все одно дякую".

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