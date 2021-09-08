На день народження Татарова приїхали правоохоронці, пов’язані з розслідуванням його справи

На святкування дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова з’їхалось більше десяти топ-посадовців силових відомств – зокрема ті, що були пов’язані з розслідуванням справи Татарова.

Джерело: відео "Української правди" "Прийоми Татарова. Репортаж з дня народження куратора від ОП"

Деталі: На свято прибув заступник голови національної поліції України та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. У тещі Цуцкірідзе є кілька об’єктів нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі "УкрБуд". Слідство встановило що, Татаров у 2017 році, коли працював юристом в "УкрБуд", яка на той час належала екснардепу Максиму Микитасю, брав участь у передачі хабара посадовцю криміналістичної установи МВС.

Сам Микитась в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що саме Цуцкірідзе, перебуваючи на високих посадах у МВС, допомагав юристу "УкрБуд" Татарову вирішувати проблеми "УкрБуд" з Міністерством внутрішніх справ.

Цуцкірідзе та Татаров

Крім того, на день народження Татарова прибув заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ.

Симоненко (з подарунком)

Знати більше: Прийоми Олега Татарова. Репортаж з дня народження куратора силового блоку від ОП