На день народження Татарова приїхали правоохоронці, пов’язані з розслідуванням його справи
На святкування дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова з’їхалось більше десяти топ-посадовців силових відомств – зокрема ті, що були пов’язані з розслідуванням справи Татарова.
Джерело: відео "Української правди" "Прийоми Татарова. Репортаж з дня народження куратора від ОП"
Деталі: На свято прибув заступник голови національної поліції України та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. У тещі Цуцкірідзе є кілька об’єктів нерухомості в ЖК на Печерську, де мали отримати квартири нацгвардійці у справі "УкрБуд". Слідство встановило що, Татаров у 2017 році, коли працював юристом в "УкрБуд", яка на той час належала екснардепу Максиму Микитасю, брав участь у передачі хабара посадовцю криміналістичної установи МВС.
Сам Микитась в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що саме Цуцкірідзе, перебуваючи на високих посадах у МВС, допомагав юристу "УкрБуд" Татарову вирішувати проблеми "УкрБуд" з Міністерством внутрішніх справ.
Крім того, на день народження Татарова прибув заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко, який передав справу Татарова від НАБУ до СБУ.
Знати більше: Прийоми Олега Татарова. Репортаж з дня народження куратора силового блоку від ОП