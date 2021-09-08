Прийоми Олега Татарова. Репортаж з дня народження куратора силового блоку від ОП

Обіцяний Володимиром Зеленським лозунг про "нові обличчя" влада часто трактує по-своєму. Точніше, за відомим принципом, що все нове – це добре забуте старе. Так у самому серці влади, на Банковій, з’явився заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Він служив в "органах" з кінця 90-х років. За часів Віктора Януковича працював заступником начальника у головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ. Така посада зобов’язує контролювати, щоб слідчі не порушували закон, і фактично дає можливість впливати на слідчих.

Під час Революції гідності Татаров був одним зі спікерів офіційного слідства і виправдовував дії тодішніх силовиків. Ще в кінці 2013 року він прославився заявами про те, що протестувальники нападали на "беркутівців", а не навпаки, і що силовики не використовували вогнепальну зброю, а постріли могли робитись "серед мітингувальників".

Як і багато хто зі звільнених після Майдану колег, Татаров пішов в адвокатуру. І брався за нерядові кейси. Серед його клієнтів: юрист Андрій Портнов, який у свій час працював на Банковій за Віктора Януковича, родина загиблого нападника на Сергія Стерненка, ексрегіонал Вадим Новинський, колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук.

Доленосною для Татарова стала робота керівником юридичного департаменту в корпорації "Укрбуд" ексдепутата Максима Микитася. Коли забудовника запідозрили у зловживаннях і розкраданні грошей на квартирах для Нацгвардії, Татаров представляв його інтереси у двобої з правоохоронцями.

Уже за президентства Зеленського, за даними УП, Олега Татарова спершу "протягували" в Офіс генерального прокурора.

Однак у серпні 2020 року Татаров став заступником Андрія Єрмака на Банковій. Там йому відвели правоохоронний напрямок: формування силової вертикалі і підбір кадрів.

За таким призначенням, очікувано, послідувала критика в суспільстві. Однак у Зеленського на неї особливо не реагували. Сам президент лише віджартовувався, мовляв, за віком Татаров не така і "стара людина". І говорив, що головне, "щоб людина була чесна".

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У кінці 2020 року цю чесність похитнули детективи Національного антикорупційного бюро. Татарову підготували підозру у посередництві в хабарі.

За версією слідства, у 2017 році він допоміг Микитасю організувати підкуп експерта МВС у справі щодо квартир для Нацгвардії. В обмін на нерухомість експерт виготовив документи на користь "Укрбуду": вони мали підтвердити ціну збудованих квартир і законність угод з державою.

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Коли детективи наважились принести підозру на Банкову, президентська вертикаль почала рятувати Татарова. Офіс генпрокурора спершу відсторонив чотирьох прокурорів, що зірвало вручення підозри. А згодом, прикриваючись рішенням суду, забрав матеріали з антикорупційних органів до Служби безпеки України. Де справу і "поховали".

Ця історія ніяк не зачепила кар’єру Татарова. Він залишився на посаді і продовжив курувати правоохоронну систему.

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На початку вересня він святкував свій 39-й день народження. За традицією українського істеблішменту, такі святкування проливають світло на чимало впливових зв’язків.

"Українська правда" зафіксувала гостей заміського ресторанного комплексу в Конча-Заспі, серед яких були політики й високопоставлені правоохоронці. У тому числі, й ті, хто мав би відповідати за пошук правди у "справі Татарова".