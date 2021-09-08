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Туреччина — у п'ятірці лідерів у світі за добовим поширенням COVID

Середа, 8 вересня 2021, 07:13

За добу 6 вересня у 522 693 осіб у світі виявили коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США - 107 060 випадків,  в Індії - 38 130, в Британії - 37 489.

Крім того, в Ірані - 27 138 інфікувань, а в Туреччині - 23 638.

 

Україна з 2 197 новими випадками на 39 місці у світі між М’янмою та Беніном. У Європі Україна на 11 місці.

8 460  людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 31 місці у світі і на 7 – в Європі.

Нагадаємо: 6 вересня в Україні зафіксували 2 197 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу й 53 летальних випадки від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 485 осіб, одужали 1 429 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Теми: коронавірус


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