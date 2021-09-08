Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина — у п'ятірці лідерів у світі за добовим поширенням COVID

Середа, 8 вересня 2021, 07:13
Туреччина — у п'ятірці лідерів у світі за добовим поширенням COVID

За добу 6 вересня у 522 693 осіб у світі виявили коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США - 107 060 випадків,  в Індії - 38 130, в Британії - 37 489.

Крім того, в Ірані - 27 138 інфікувань, а в Туреччині - 23 638.

 

Україна з 2 197 новими випадками на 39 місці у світі між М’янмою та Беніном. У Європі Україна на 11 місці.

8 460  людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 31 місці у світі і на 7 – в Європі.

Нагадаємо: 6 вересня в Україні зафіксували 2 197 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу й 53 летальних випадки від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 485 осіб, одужали 1 429 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: