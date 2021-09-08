У Кабміні виступили проти ініціативи просити статус основного союзника США поза НАТО

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає недоречною і несвоєчасною ініціативу депутатів просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"З точки зору іміджу країни така ініціатива, за лічені дні після зустрічі двох лідерів, виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія", - зазначила Стефанішина.

За її словами, під час зустрічі Джо Байден і Володимир Зеленський вже визначили формат взаємодії з питань не лише національної, але і регіональної безпеки у чорноморському регіоні, який передбачає підтримку євроатлантичних прагнень України; співробітництво у рамках двосторонньої Угоди про стратегічні основи оборонного співробітництва; співробітництво у рамках Партнерства з розширеними можливостями у рамках НАТО.

Віцепрем’єрка зазначила, що пропонована до розгляду у Раді ініціатива не проговорювалася на рівні лідерів держав, ні на крок не наближає Україну до конституційно закріпленого курсу на євроатлантичну інтеграцію та членство в НАТО; не має практичної доданої вартості, адже Україна вже має набагато більше можливостей, ніж міг би дати цей статус.

"Ніяких гарантій статус "основного союзника поза НАТО" не дає. Афганістан теж є "союзником поза НАТО". Гарантією безпеки України є реформований відповідно до стандартів та принципів НАТО сектор безпеки та оборони та посилення співпраці з НАТО на всіх рівнях", - написала Стефанішина.

"Ми дамо додаткові аргументи тим, хто зараз в НАТО стримано реагує на прагнення України стати членом Альянсу. Це питання, впевнена, буде використано російською пропагандою як приклад нових хитань України. Занадто довго Україна була непередбачуваним та непослідовним партнером, що лише шкодило нашим відносинам з Альянсом. Настав час дій, а не гучних слів чи знакових статусів. Тим паче, коли йдеться про статус створений для країн, які через своє географічне розташування не можуть претендувати на членства в НАТО та й не мають подібних амбіцій", - додала вона.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова застерегла депутатів Верховної ради у зв’язку з їхнім наміром просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - наголосила посол.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

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