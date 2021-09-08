Питання НАТО: "Слуга народу" не голосуватиме за звернення до Конгресу США

Депутатська фракція "Слуга народу" не підтримуватиме на голосуванні під час позачергового засідання Верховної Ради в середу проєкт постанови про звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.

Джерело: глава фракції Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту 8 вересня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Після візиту (президента Володимира Зеленського) в США було дуже багато консультацій на цю тему. Вчора пані посол Маркарова свою думку висловила, багато експертів, міністр інноваційних справ, пані Стефанішина (віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції ), і станом на зараз ми схиляємося до того, що не підтримуватимемо цю постанову".

Деталі: При цьому він зазначив, що фракція "Слуга народу" братиме участь у позачерговому засіданні парламенту, присвяченому розгляду цього питання, щоб "донести свою позицію до виборців".

На думку Арахамія, статус основного союзника поза НАТО спочатку був створений для того, щоб дати від США країнам, які не можуть бути в НАТО, "поштовх, сигнал про те, що вони можуть бути в статусі союзників".

"Але в нашій Конституції написано, що ми рухаємося до НАТО, у нас є "дорожня карта". Таким чином, ми повинні потрапити в НАТО, ми провели багато реформ і змін, щоб бути сумісними з НАТО. Тобто це не наш статус (основного союзника поза НАТО) ", - вважає парламентарій.

Арахамія також зазначив, що в разі отримання статусу основного союзника поза НАТО існують ризики, при яких "в Америці є певні люди, які не хочуть давати Україні потужності НАТО, і щойно ми і самі подаруємо можливість надати нам статус, який фактично нічого не дає . Ось Афганістан мав такий статус і ми бачимо, що все закінчилося".

Що передувало: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.