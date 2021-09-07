Посол застерегла Раду від наміру просити Штати про статус основного союзника поза НАТО

Посол України у США Оксана Маркарова застерегла депутатів Верховної ради у зв’язку з їхнім наміром просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

Відповідну заяву вона опублікувала у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Оксана Маркарова закликала депутатів звернути увагу, що Україна вже визначилася, що її метою є членство в НАТО, і що це єдине системне й інституційне вирішення для безпеки країни, і воно закріплене у Конституції.

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - наголосила посол.

Маркарова зауважила, що Україна вже має статус Партнера з розширеними можливостями (EOP) НАТО, і він надає великі можливості для посиленої співпраці з Альянсом, покращення взаємосумісності і розбудови спроможності сил.

"Підтримка Парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО, і тут, я думаю, Ольга Стефанішина (віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. - ЄП) і Міноборони можуть детально поінформувати про те, що нам потрібно зробити і з річного плану з НАТО, і з програми ЕОР", - зазначила Оксана Маркарова.

Що стосується співпраці із США, додала вона, Штати і зараз активно допомагають Україні, у тому числі коштами й оборонною зброєю.

"Під час візиту президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну Рамкову Угоди між Міністерством оборони України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів, над якими МО і МЗС вже розпочали роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США - як членів НАТО, так і інших", - зазначила посол.

Як раніше повідомляла "Українська правда", спікер Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

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