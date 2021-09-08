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Кабмін планує штрафувати за погане надання соцпослуг

Середа, 8 вересня 2021, 14:16

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що запроваджує штрафи за недотримання зобов’язань у соціальній сфері.

Джерело: повідомлення Кабінету міністрів

Дослівно: "Документ має запобігти виникненню ситуацій, коли заклади з надання соціальних послуг не виконують свою роль та становлять загрозу для людей. Наприклад, пожежа у будинку для літніх людей у Харкові".

Деталі: В Кабміні наголосили, що наразі не визначено механізму контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері надання соцпослуг.

Тому уряд пропонує запровадити штрафи, розмір яких коливатиметься залежно від порушень: від десяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 11,4 тисяч грн до 2,3 млн грн).

Передісторія:

  • 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі, в результаті якої загинули 15 людей.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівштрафи


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