У приватному будинку для літніх людей у Харкові внаслідок пожежі загинули 15 людей.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "15:03 у м. Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень".

Деталі: Вказується що о 16:14 пожежу локалізовано на площі 100 м.кв, а о 16:53 - ліквідовано. До гасіння залучено 28 людей особового складу та 7 од. техніки.

В Офісі генпрокурора уже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

За цією адресою у Харкові знаходиться пансіонат для літніх людей "Золотий час".