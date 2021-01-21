Внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові загинули 15 людей
Четвер, 21 січня 2021, 16:14
У приватному будинку для літніх людей у Харкові в насдлідок пожежі загинули 15 людей.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "15:03 у м. Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 5 осіб постраждало".
Деталі: Вказується, що площа пожежі 100 м.кв. До гасіння залучено 28 людей особового складу та 7 од. техніки.
За цією адресою у Харкові знаходиться пансіонат для літніх людей "Золотий час".
Українська правда