У Києві повністю вакциновані від COVID менше чверті мешканців – МОЗ
Середа, 8 вересня 2021, 15:43
У Києві повністю вакциновані від коронавірусу 23,27% офіційно зареєстрованих жителів столиці – станом на 7 вересня дві дози вакцини отримали 687,44 тисяч осіб.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я
Дослівно: "Згідно з даними МОЗ, хоча б одну дозу вакцини отримали 779,88 тисячі осіб, або 26,4% офіційно зареєстрованих жителів столиці".
Деталі: Повідомляється, що на другу дозу наразі чекають понад 92 тисячі киян.
За даними МОЗ, загалом у Києві станом на 7 вересня зробили 1 467 324 щеплення від COVID-19.
Передісторія:
- Раніше директор Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург заявила, що щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян. При цьому завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.