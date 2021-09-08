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У Києві повністю вакциновані від COVID менше чверті мешканців – МОЗ

Середа, 8 вересня 2021, 15:43
Фото vaccination.covid19.gov.ua

У Києві повністю вакциновані від коронавірусу 23,27% офіційно зареєстрованих жителів столиці – станом на 7 вересня дві дози вакцини отримали 687,44 тисяч осіб.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я

Дослівно: "Згідно з даними МОЗ, хоча б одну дозу вакцини отримали 779,88 тисячі осіб, або 26,4% офіційно зареєстрованих жителів столиці".

Деталі: Повідомляється, що на другу дозу наразі чекають понад 92 тисячі киян.

За даними МОЗ, загалом у Києві станом на 7 вересня зробили 1 467 324 щеплення від COVID-19.

Передісторія:

  • Раніше директор Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург заявила, що щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян. При цьому завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Теми: МОЗКиїввакцинаціякоронавірус


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