У Києві повністю вакциновані від COVID менше чверті мешканців – МОЗ

У Києві повністю вакциновані від коронавірусу 23,27% офіційно зареєстрованих жителів столиці – станом на 7 вересня дві дози вакцини отримали 687,44 тисяч осіб.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я



Дослівно: "Згідно з даними МОЗ, хоча б одну дозу вакцини отримали 779,88 тисячі осіб, або 26,4% офіційно зареєстрованих жителів столиці".

Деталі: Повідомляється, що на другу дозу наразі чекають понад 92 тисячі киян.

За даними МОЗ, загалом у Києві станом на 7 вересня зробили 1 467 324 щеплення від COVID-19.



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