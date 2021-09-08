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"В гривнях ні, поміняй на долари": СБУ оприлюднила докази хабарництва начальника Льотної академії

Середа, 8 вересня 2021, 16:50

Співробітники СБУ ще раз вручили підозру в хабарництві начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету  Олександру Чумаку та оприлюднили докази в справі.

Джерело: СБУ

Деталі: Начальника Льотної академії та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ підозрюють у вимаганні хабара у $20 тисяч.

Минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру, але судді відпустили його прямо у залі засідань.

За версією слідства, посадовець має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати, навіть будучи підозрюваним СБУ".

За даними спецслужби, Чумак приїхав із Кропивницького в столицю, щоб нібито "підправити" своє здоров’я. 6 вересня співробітники СБУ знову вручили посадовцю підозру в одній із лікарень міста Києва.

В пресслужбі СБУ УП уточнили, що питання запобіжного заходу наразі вирішується (засідання Ленінського райсуду в Кропивницькому призначене на 9 вересня -ред).

Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду. Серед іншого, на записах видно як: начальник Академії домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів; фігуранта не влаштовує хабар у національній валюті, вимагає долари; сторони домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів; начальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".

Додатково: Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Що передувало: За даними слідства, начальник Льотної академії НАУ та його посередник ‒ начальник Льотного училища ЛА НАУ вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також самого керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

За даними сайту Льотної академії Національного авіаційного університету, її очолює заслужений юрист України Олександр Чумак. Джерело УП підтвердило, що затриманий - він.

Українська правда
Теми: СБУхабар


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