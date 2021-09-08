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Оператор загинув, рятуючи міністра: ЗМІ пишуть, що "героїчна" смерть глави МНС РФ – фейк

Середа, 8 вересня 2021, 18:46
Оператор загинув, рятуючи міністра: ЗМІ пишуть, що героїчна смерть глави МНС РФ – фейк
фото babr24.com

Російські видання уточнюють, що міністр РФ з надзвичайних ситуацій Євген Зінічев, який 9 років працював в особистій охороні президента країни Володимира Путіна, загинув не під час навчань, і не рятуючи людину, як повідомляла влада, а на туристичному об'єкті. Зазначається, що це оператор загинув, рятуючи главу МНС.

Джерело: Readovka, "Радіо свобода" з посиланням на джерела РБК, "Тайги-інфо" і RTVi

Деталі: Джерело Readovka повідомило, що обставини трагедії відрізняються від офіційної версії. Саме загиблий оператор намагався врятувати міністра, який зірвався в прірву.

Відзначається, що Зінічев послизнувся, підійшовши до краю водоспаду - в цю пору року на Китабо-Ороон вже холодно, і є лід. Сама поїздка мала туристичний характер.

ЗМІ пишуть, що після відкриття навчань 7 вересня в Норильську міністр полетів на озеро Лама приблизно за 120 кілометрів від міста. Це нібито одна з визначних пам'яток Красноярського краю, на яку регулярно возять високопоставлених гостей.

Довідка: 55-річний генерал армії Зінічев очолював МНС з травня 2018 року. Він служив в КДБ, 9 років працював в особистій охороні Путіна, три місяці очолював Калінінградську область і обіймав посаду заступника директора ФСБ. Входив до складу Ради безпеки РФ.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що Зінічев загинув на міжвідомчих навчаннях.

У МНС повідомили, що "при виконанні службового обов'язку, перебуваючи на міжвідомчих навчаннях із захисту Арктичної зони від НС, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС РФ Євген Зінічев".

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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