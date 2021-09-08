На Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
Середа, 8 вересня 2021, 22:32
8 вересня збройні формування Російської Федерації обстріляли українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", двоє поранених.
Джерело: ОТУ "Схід"
Дослівно: "Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.
Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників - середньої важкості".
Деталі: Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС.
Українська правда