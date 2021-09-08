Портнов, Богдан і Вовк впливали на звільнення голови КСУ – ЗМІ

Журналісти після аналізу так званих "плівок Вовка" зазначають, що високопосадовець часів Януковича Андрій Портнов, ексглава ОПУ Андрій Богдан та голова ОАСК Павло Вовк впливали на процес звільнення голови Конституційного суду Станіслава Шевчука, яке відбулося у травні 2019 року.

Джерело: розслідування "Слідство.Інфо"

Деталі: Із записів журналісти дізналися, що навесні 2019 року Вовк неодноразово спілкувався ймовірно з Портновим, який на той момент перебував за кордоном, та з Богданом, який тоді був у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського.

З отриманих плівок випливає, що Вовк та його співрозмовники у той час одночасно могли координувати звільнення Шевчука з посади голови КСУ, та просувати скасування закону про люстрацію, в чому вони могли бути зацікавлені. Спершу Вовк радив одному із своїх співбесідників не гарячкувати з поспішним звільненням голови КСУ, але потім змінив свою думку.

"Коротше, я с тобою згоден, запускай. Вперед, питань нема. Будемо дивитися. Єдине що, звичайно, все таки відчував, що ми могли б завершити (ймовірно, скасування закону про люстрацію - ред.), а зараз вже починається гра така, знаєш, ну, непередбачувана. Х*р його знає: піде в глуху оборону або дійсно здадуться. Ну, я все це розумію, єдине, що, звичайно, було б краще, якщо б ти вже міг сюди приїжджати", - сказав суддя Вовк у розмові ймовірно з Портновим.

За кілька годин після цієї розмови судді Конституційного суду проголосували за звільнення Шевчука, позбавивши його посади голови суду та мантії судді. Сам Шевчук назвав ці дії незаконними і заявив про "конституційний переворот".

"Андрюха (ймовірно, Портнов - ред.) просто хоче, щоб всі йому подзвонили і сказали: "Андрюха, бл*, всі на колінах. Що нам робити?" Ну, я Андрію намагався пояснити, що на відстані не виходить так. Розумієш? Ну всі вони, с*ка, як діти. Треба з кожним сісти, говорити, бл*, торгуватися. А в Андрюхи відчуття, що всі злякалися, всі хочуть с*ка просто не знають, як добігти і що зробити", – так Вовк у розмові з, ймовірно, Богданом.

За кілька днів після розмов Портнов повернувся до України після п’яти років перебування за кордоном.

Журналісти включили записи розмов Вовка щодо подій в КСУ колишньому начальнику Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергію Горбатюку, який керував справою "плівок Вовка". За словами Горбатюка, завдяки низці фактів, які були озвучені у розмовах, можна стверджувати, що одним із співрозмовників Вовка був саме Портнов.

Також Горбатюк висловив припущення, що другим співрозмовником на ім’я Андрій, який фігурує на плівках, міг бути Богдан.

Невдовзі після цих подій Конституційний Суд очолив нинішній його голова Олександр Тупицький. У коментарі "Слідству.Інфо" він заявив, що Шевчука вони звільнили законно, і що він не спілкувався з Портновим, Богданом або Вовком стосовно цього питання.

Портнов відповів, що інформація про його можливий вплив на Конституційний суд не відповідає дійсності.

Богдан відмовився спілкуватися з репортерами, а Вовк проігнорував офіційні запити з проханням про коментар.

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