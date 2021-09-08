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Україна на останніх секундах втрачає перемогу у матчі з Чехією

Середа, 8 вересня 2021, 23:40
Україна на останніх секундах втрачає перемогу у матчі з Чехією
Фото Павла Кубанова з сайту УАФ

Збірна України з футболу у товариській грі зіграла унічию 1:1 з командою Чехії.

Поєдинок пройшов у середу 8 вересня у чеському Пльзені.

На стартових хвилинах першого тайму Чехія була куди більш небезпечною біля воріт синьо-жовтих. Кілька разів довелося вступати в гру Денису Бойку, а ще одного разу виручив Сергій Кривцов, котрий не дав забити у порожні ворота.

На 27-й хвилині Україна вийшла вперед. Після пасу від Олександра Тимчика Віктор Корнієнко пробив у дев`ятку воріт збірної Чехії - 1:0. Після забитого голу українці мали ще пару моментів, щоб збільшити рахунок. Удар Андрія Ярмоленка взяв воротар чехів, а ще один постріл Олександра Зінченка був повз ворота.

У заключні 45-ть хвилин на полі була рівна гра, але ближче до забитого голу була таки збірна Чехії. Так в одному з моментів удар Станіслава Тецла прийняла на себе штанга воріт українців. У збірної України також був момент забити другий гол. Після передачі з флангу Ярмоленко і Олександр Зубков пролетіли повз м'яч, що котився по лінії воротарського майданчика.

На 89-й хвилині Чехія знову атакує, але Бойко відбив удар гравця чеської команди. На третій доданій до основного часу хвилині удар Матея Видри приносить нічию чеській команді - 1:1.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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