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Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч

Четвер, 9 вересня 2021, 05:40
Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч

Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у США, Індії та Великій Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Зокрема, США виявили майже 158 тисяч новиї хворих, Індія – понад 43 тисячі, Велика Британія – майже 39 тисяч. 

За цей же час одужали понад 615 тисяч хворих на коронавірус. Жертвами захворювання на добу є 9754 особи. Найбільше смертей зафіксували у США, Мексиці та Росії. 

 

За час пандемії загалом виявили понад 222,3 млн випадків захворювання. Змогли побороти хворобу майже 200 млн. Померли від ускладнень коронавірусу 4,6 млн осіб. 

Що передувало: За добу 6 вересня у 522 693 осіб у світі виявили коронавірус.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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