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Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами

Четвер, 9 вересня 2021, 06:33
Фото: Нацполіція

Під час перебування в Умані паломників-хасидів відкрили два кримінальних провадження, які пов’язані із торгівлею схожих на наркотики речовин. 

Джерело: Нацполіція

Деталі: Також було складено два адміністративні протоколи. За їх результатами буде прийматись рішення з приводу видворення за межі України із забороною в’їзду окремих хасидів. Вказується, що вони допускали правопорушення в Умані. 

Наразі паломники вже залишають України. Проте поліція досі посилено патрулює по маршрутах їх руху та в аеропортах.

Нагадаємо:

  • Станом на 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей. 
  • Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкують 6-8 вересня. 
  • Щороку хасиди приїжджають у цей час в Умань на могилу цадика Нахмана. 



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