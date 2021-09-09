Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами
Четвер, 9 вересня 2021, 06:33
Під час перебування в Умані паломників-хасидів відкрили два кримінальних провадження, які пов’язані із торгівлею схожих на наркотики речовин.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Також було складено два адміністративні протоколи. За їх результатами буде прийматись рішення з приводу видворення за межі України із забороною в’їзду окремих хасидів. Вказується, що вони допускали правопорушення в Умані.
Наразі паломники вже залишають України. Проте поліція досі посилено патрулює по маршрутах їх руху та в аеропортах.
Нагадаємо:
- Станом на 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей.
- Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкують 6-8 вересня.
- Щороку хасиди приїжджають у цей час в Умань на могилу цадика Нахмана.