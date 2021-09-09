Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами

Під час перебування в Умані паломників-хасидів відкрили два кримінальних провадження, які пов’язані із торгівлею схожих на наркотики речовин.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Також було складено два адміністративні протоколи. За їх результатами буде прийматись рішення з приводу видворення за межі України із забороною в’їзду окремих хасидів. Вказується, що вони допускали правопорушення в Умані.

Наразі паломники вже залишають України. Проте поліція досі посилено патрулює по маршрутах їх руху та в аеропортах.

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