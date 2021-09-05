До Умані прибуло 23 тисячі хасидів, є перші порушення – поліція

Станом на 5 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей.

Джерело: поліція Черкаської області

Деталі: У період з 1 по 4 вересня до поліції надійшло 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.

Окрім того, поліцейськими спільно з працівниками міграційного відділу Умані виявлено громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні. На порушника склали адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про примусове повернення його до країни громадянської належності.

Ще одному іноземцю обмежили строки перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство. Він отримав два протоколи за ст. 173 КУпАП та ст. 203 КУпАП.

Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. У 29-річного уманчанина слідчі вилучили два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 ножів і 6 дерев’яних біт.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 263 (Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

У поліції підкреслили, що ситуація в Умані та районі паломництва контрольована правоохоронцями, вони продовжують посилено нести службу.

Так, у районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок та безпеку громадян забезпечують понад 600 поліцейських зведеного загону та понад 200 військовослужбовців Нацгвардії.

Що передувало: В Умань приїхали 800 правоохоронців, щоб забезпечити порядок під час святкування Рош га-Шана.

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