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Відкривали вогонь із різного озброєння та запускали безпілотники: найманці РФ 11 разів порушили "тишу"

Четвер, 9 вересня 2021, 07:47
Відкривали вогонь із різного озброєння та запускали безпілотники: найманці РФ 11 разів порушили тишу
Фото з відкритих джерел

За минулу добу російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню та поранили двох українських захисників. 

Джерело: штаб ООС у Facebook 

Деталі: Біля Опитного та Авдіївки російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу Кряківки та Старогнатівки. 

Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

Стан поранених, про яких повідомили напередодні, середньої тяжкості. Вони перебувають у лікувальному закладі. 

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українська правда

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