Відкривали вогонь із різного озброєння та запускали безпілотники: найманці РФ 11 разів порушили "тишу"
За минулу добу російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню та поранили двох українських захисників.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: Біля Опитного та Авдіївки російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.
Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Широкине окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу Кряківки та Старогнатівки.
Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Також на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.
Стан поранених, про яких повідомили напередодні, середньої тяжкості. Вони перебувають у лікувальному закладі.
У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.