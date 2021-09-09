"Слуга народу" Клочко: До придбання нерухомості мамою відношення не маю

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко заперечує свою причетність до того, що його 70-річна матір за роки його депутатства стала власницею майна приблизно на 14,5 мільйонів гривень, – каже, їй допомагає його сестра.

Джерело: пост Андрія Клочка у Facebook

Пряма мова: "Я – повнолітня людина, з батьками не мешкаю вже 14 років, маю свою сім'ю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю жодного відношення. Це стосується лише моєї мами і моєї сестри. Щось коментувати за них вважаю некоректним.

Я не спілкуюся з батьками і сестрою щодо будь-яких фінансових питань. Вони, так само, як і я, повнолітні й дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання щодо купівлі-продажу нерухомості.

Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше – згоди".

Деталі: За словами нардепа, його мама і сестра продали помешкання, що знаходилися в їхній власності, і купили інші – додавши власні накопичення та його "подарунок", який він зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах.

"Дуже шкода, що через мою політичну діяльність, статус народного депутата і голови комітету мої батьки отримали хвилю негативу і безпідставних звинувачень на свою адресу", – додав Клочко.

Цьому передувало: 7 вересня журналісти Bihus.Info повідомили, що за 2 роки депутатства "слуги народу" Андрія Клочка його 70-річна матір Наталія стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто вартістю приблизно 14,5 млн грн.