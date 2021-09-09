Бойовики важко поранили українського військового в зоні ООС
Четвер, 9 вересня 2021, 10:40
Український військовий отримав вогнепальне поранення у результаті обстрілу з боку російських окупантів 9 вересня у зоні операції Об’єднаних сил.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Дослівно: "У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення… Стан його здоров’я – тяжкий".
Деталі: Збройні формування Російської Федерації обстріляли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Пораненому захиснику надали першу медичну допомогу і доставили до лікарні.
Повідомляється, що українські військові контролюють ситуацію в районі ООС.
Українська правда