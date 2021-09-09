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Бойовики важко поранили українського військового в зоні ООС

Четвер, 9 вересня 2021, 10:40
Бойовики важко поранили українського військового в зоні ООС
Фото ілюстративне зі сторінки ООС у Facebook

Український військовий отримав вогнепальне поранення у результаті обстрілу з боку російських окупантів 9 вересня у зоні операції Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення… Стан його здоров’я – тяжкий".

Деталі: Збройні формування Російської Федерації обстріляли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Пораненому захиснику надали першу медичну допомогу і доставили до лікарні.  

Повідомляється, що українські військові контролюють ситуацію в районі ООС.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійна
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