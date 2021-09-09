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В ОРДЛО масово роздають російські паспорти перед виборами в Держдуму – СБУ

Четвер, 9 вересня 2021, 13:05
Фото СБУ

Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами".

Деталі: Повідомляється, що так в Росії намагаються забезпечити "заплановані" показники підтримки провладної партії "Единая Россия".

Водночас СБУ зазначає, що в паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області і не вказують прописку. Тому видані Росією документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.

За даними СБУ, окупанти також планують організувати виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області РФ і дозволити незаконне "електронне голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".

 

Куратори очікують, що більшість з "паспортизованих" людей голосуватимуть за "Единую Россию".  

СБУ продовжує документувати незаконну видачу російських паспортів в ОРДЛО. Отримані матеріали передадуть до відповідних міжнародних інстанцій.

Передісторія:

  • У 2020 році під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегація Євросоюзу проголосила заяву, що видача російських паспортів в ОРДЛО є посяганням на суверенітет України та суперечить духу й цілям Мінських домовленостей. 
  • Євросоюз не визнає такі паспорти та закликав інші країни-учасниці ОБСЄ не визнавати такі юридично нікчемні документи.

Українська правда
Теми: РосіяпаспортОРДЛО


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