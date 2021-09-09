В ОРДЛО масово роздають російські паспорти перед виборами в Держдуму – СБУ
Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії.
Джерело: сайт СБУ
Дослівно: "Окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами".
Деталі: Повідомляється, що так в Росії намагаються забезпечити "заплановані" показники підтримки провладної партії "Единая Россия".
Водночас СБУ зазначає, що в паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області і не вказують прописку. Тому видані Росією документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.
За даними СБУ, окупанти також планують організувати виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області РФ і дозволити незаконне "електронне голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".
Куратори очікують, що більшість з "паспортизованих" людей голосуватимуть за "Единую Россию".
СБУ продовжує документувати незаконну видачу російських паспортів в ОРДЛО. Отримані матеріали передадуть до відповідних міжнародних інстанцій.
Передісторія:
- У 2020 році під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегація Євросоюзу проголосила заяву, що видача російських паспортів в ОРДЛО є посяганням на суверенітет України та суперечить духу й цілям Мінських домовленостей.
- Євросоюз не визнає такі паспорти та закликав інші країни-учасниці ОБСЄ не визнавати такі юридично нікчемні документи.