Зелений та жовтий внутрішні COVID-сертифікати анонсують у МОЗ

Міністерство охорони здоров'я готує технічне рішення щодо видачі "зеленого" внутрішнього сертифіката про повну вакцинацію проти COVID-19 та "жовтого" сертифіката про отримання першої дози вакцини: зеленим можна буде користуватися рік, жовтим – до завершення імунізації.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою

Пряма мова: "Внутрішній сертифікат про вакцинацію поки видається на півроку – але після того, як сплине термін його дії, треба буде відмовитися від нього і завантажити новий також на півроку. Таким чином, і внутрішній,і міжнародний сертифікат буде видаватися терміном дії на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.

Для однієї дози – це рік плюс 14 днів після завершення вакцинації однією дозою. Для дводозних вакцин – це плюс рік від другої дози.

Зараз напрацьовується проєкт постанови Кабінету міністрів – сподіваюся, що на цьому чи на початку наступного тижня він уже буде прийнятий – ми хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу і відвідування закладів тим людям, які отримали повний курс щеплення і мають цей внутрішній сертифікат".

Деталі: Наприклад, заклади харчування: зараз у червоній зоні вони закриваються, у жовтій зоні обмежується кількість людей, які можуть там перебувати. За новими нормами, які готує МОЗ, вони зможуть працювати навіть у червоній зоні, якщо їхні працівники будуть вакциновані на 100%, а також можна буде знімати обмеження на кількість посадкових місць, якщо відвідувачі також будуть вакциновані і зможуть показати QR-код на вході.

Кузін прогнозує, що наступного тижня МОЗ вийде з офіційним роз'ясненням, як це буде працювати.

Пряма мова: "Невеличка затримка зараз виникла саме з тим, як це технічно працюватиме. Зараз сертифікат генерується лише після двох доз (вакцини). Було запроваджено так званий "зелений" та "жовтий" сертифікати.

Зелений – це внутрішній сертифікат, який видається після двох доз, тобто людина повністю вакцинована. Жовтий сертифікат – це сертифікат після першої дози. Людина може користуватися тими самими послугами, відвідувати, наприклад, заклад харчування або спортивний заклад, але термін дії жовтого сертифіката – це, по суті, час між двома щепленнями, 21-28 днів".

Більше деталей: Кузін також наголосив, що перенесений COVID-19 не є протипоказом до вакцинації. Але невелика кількість людей має абсолютні медичні протипоказання для вакцинації.

Тим, хто має протипоказання, лікар має видати відповідну довідку – і "ця людина входить у ті 20%, які зараз зарезервовані для тих людей, які не зможуть отримати вакцину", сказав головний санлікар.

Цьому передувало: