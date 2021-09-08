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МОЗ пропонує послаблення карантину для вакцинованих

Середа, 8 вересня 2021, 13:51
Віктор Ляшко, фото МОЗ

Міністерство охорони здоров'я пропонує не посилювати карантинні обмеження для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду

Пряма мова: "Наслідуючи практику європейських країн, а також Сполучених Штатів Америки, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого проти COVID-19 населення до звичного. Тому цього тижня ми почали спільно з усіма міністерствами грунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям.

Зокрема, передбачаємо, що більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватися у разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів або різних сфер економіки. 

Для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня потрібен буде повний курс щеплень (щоб продовжувати працювати чи надавати послуги – ред.)".

Деталі: Ляшко навів приклад: роботу закладів освіти у жовтій зоні епіднебезпеки не будуть обмежувати, якщо 80% педагогів матимуть документ про вакцинацію хоча б однією дозою. 

Голова МОЗ запропонував, що запровадження жовтої зони можливе буде лише після запровадження таких карантинних змін

"Лише коли ця постанова набере чинності, – а це як мінімум 7 днів з моменту її розгляду на засіданні уряду, – пропонуємо скликати засідання Комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій та розглянути питання встановлення "жовтого рівня" (епідемічної небезпеки – ред.) на території всієї країни", – заявив Ляшко. 

"До того часу всі, зокрема заклади освіти, продовжують працювати за правилами "зеленого рівня", незважаючи на кількість вакцинованих педагогічних працівників", – додав він. 

За словами Ляшка, "COVID-19 стає пандемією невакцинованих".

Міністр також сказав, що "зараз епідситуація в країні прогнозовано погіршується", перевищено деякі індикатори, але ситуація поки не критична.

Передісторія: 

  • 6 вересня заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що найближчим часом Україна вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується.
  • Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної небезпеки і з 13 вересня посилити карантинні обмеження.
  • Точна дата посилення карантину залежить від епідемічних показників по регіонах та рішення Комісії ТЕБ та НС щодо заходів адаптивного карантину.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинепідеміяМОЗЛяшко ВікторКабінет міністрів


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