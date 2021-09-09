Снаряди бойовиків влучили у п’ятиповерхівку на Луганщині

Російсько-окупаційні війська 8 вересня обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині і влучили у п’ятиповерхівку.

Джерело: Повідомлення Луганської обласної державної адміністрація у Facebook

Дослівно: "Найбільше постраждали мешканці села Трьохізбенка.

Так, ввечері 8 вересня 2021 року бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сміле у бік житлових будинків на околиці Трьохізбенки, що в Щастинській громаді. Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 та 122 мм.

В бік будинків мешканців Трьохізбенки було випущено 30 снарядів, 5 з них влучили у п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки.

Внаслідок обстрілу відбулось загоряння двоповерхівки, яке, на щастя, було швидко ліквідоване силами працівників ДСНС та лісництва".

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