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Снаряди бойовиків влучили у п’ятиповерхівку на Луганщині

Четвер, 9 вересня 2021, 15:49
Снаряди бойовиків влучили у п’ятиповерхівку на Луганщині

Російсько-окупаційні війська 8 вересня обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині і влучили у п’ятиповерхівку.

Джерело: Повідомлення Луганської обласної державної адміністрація у Facebook

Дослівно: "Найбільше постраждали мешканці села Трьохізбенка.

Так, ввечері 8 вересня 2021 року бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сміле у бік житлових будинків на околиці Трьохізбенки, що в Щастинській громаді. Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 та 122 мм.

В бік будинків мешканців Трьохізбенки було випущено 30 снарядів, 5 з них влучили у п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки.

Внаслідок обстрілу відбулось загоряння двоповерхівки, яке, на щастя, було швидко ліквідоване силами працівників ДСНС та лісництва".

Передісторія:  

  • Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ 8 вересня на Луганщині, шестеро українських захисників отримали акубаротравму.

Теми: ЛуганськвійнаРосія
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