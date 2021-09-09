200 млн збитків: розслідування щодо незаконного дозволу на видобуток газу завершене

НАБУ і САП завершили досудове розслідування корупційної схеми отримання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" права на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища на Полтавщині за заниженою вартістю, що завдало 196,8 млн грн збитків державі.

Джерело: пресслужби НАБУ та САП

Деталі: Зазначається, що відтепер матеріали слідства відкрили для захисту шести підозрюваних.

Як з’ясувало слідство, впродовж 2016-2017 років ТОВ "Аркона Газ-Енергія" неодноразово і безрезультатно зверталося до Держгеонадр за дозволом на користування надрами родовища без аукціону.

У квітні 2017 року Полтавська обласна рада, після декількох попередніх відмов, погодила Держгеонадра надання спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища ТОВ "Аркона Газ-Енергія" без аукціону. Після цього учасники корупційної схеми розподілили ролі і розробили план із заниження суми збору за видачу зазначеного спецдозволу.

Під час продажу учасники за підробленими даними встановили ціну продажу дозволу у 3,8 млн грн, хоча вона мала б становити 200,6 млн грн. Різниця – 196,8 – це збитки, завдані держбюджету.

У липні 2020 року НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації цієї схеми. Слідство встановлює й інших осіб, причетних до вчинення злочину в окремому кримінальному провадженні.

Зазначається, що підставами для розслідування стала заява нардепа Купрія та сюжет журналістів "Схеми".

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