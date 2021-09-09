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Лукашенко очікує підписання інтеграції з Росією у жовтні

Четвер, 9 вересня 2021, 19:28

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує прийняття 28 "союзних програм" з РФ в жовтні й назвав це проривом.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, якого цитує "Пул первого"

Пряма мова Лукашенка: "Ми готові обговорити на останній стадії 28 програм, щоб дати можливість урядам завтра ще раз на експертному та урядовому рівні розглянути їх.

Якщо вони ухвалюють, то на Вищій держраді, як ми домовлялися з вами, можливо, в кінці жовтня, приймемо остаточно ці програми.

Це буде прорив. Прорив у багатьох сферах. Це не таємниця. Ми опублікуємо ці програми, покажемо, за якими напрямками ми працювали ".

Деталі: Лукашенко під час зустрічі з Путіним назвав росіян і білорусів "практично єдиним народом, який вийшов від одного кореня".

Цьому передувало: Минулого тижня Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету.

Також Лукашенко анонсував отримання Білоруссю великої партії військової техніки з Росії.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Лукашенко в Москві проведе з Путіним переговори, темою яких буде продовження інтеграції Білорусі з Росією.

Роман Петренко, УП
Теми: ЛукашенкоБілорусьПутінРосія


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