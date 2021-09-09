У Києві проводять рейди з контролю маскового режиму – КМДА
Четвер, 9 вересня 2021, 23:11
Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що у Києві вже проводять показові рейди для контролю маскового режиму.
Джерело: Старостенко в етері "Громадського радіо"
Пряма мова Старостенко: "На комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня ми приймали рішення аби посилити саме інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм, які зараз діють, аби люди могли уберегти себе, а ті, хто порушують правила, щоб несли відповідальність.
Такі рейди вже проводяться".
Нагадаємо: Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що поліцейські будуть контролювати дотримання маскового режиму та інших протиепідемічних заходів.