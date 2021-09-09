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У Києві проводять рейди з контролю маскового режиму – КМДА

Четвер, 9 вересня 2021, 23:11
У Києві проводять рейди з контролю маскового режиму – КМДА

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомила, що у Києві вже проводять показові рейди для контролю маскового режиму.

Джерело: Старостенко в етері "Громадського радіо"

Пряма мова Старостенко: "На комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня ми приймали рішення аби посилити саме інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм, які зараз діють, аби люди могли уберегти себе, а ті, хто порушують правила, щоб несли відповідальність.

Такі рейди вже проводяться".

Нагадаємо: Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що поліцейські будуть контролювати дотримання маскового режиму та інших протиепідемічних заходів.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусКиївКМДА
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