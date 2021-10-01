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"Вясна": КДБ Білорусі затримав півсотні людей — імовірно, через коментарі про вбивство айтішника

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 02:39

29 вересня Комітет  держбезпеки Білорусі затримав 43 особи – імовірно, затримання пов'язані з коментарями в соціальних мережах про загибель айтішника Андрія Зельцера і співробітника КДБ.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Повідомляється, що люди затримані за ст. 369 (образа державного службовця) і ст. 130 (розпалювання соціальної ворожнечі) в різних містах, зокрема Гродно, Гомелі, Мінську, Вітебську.

Як зазначається, один з затриманих, Олексій Сянько, повідомив своїй дружині з СІЗО, що його затримали через коментарі.

Всі затримані перебувають в СІЗО на Акрестіна.

Передісторія: Співробітники КДБ Білорусі застрелили айтівця компанії EPAM Андрія Зельцера після того, як він нібито смертельно поранив їхнього співробітника під час відпрацювання адрес, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності".

Теми: Білорусь


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