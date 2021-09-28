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Увірвалися у квартиру: КДБ Білорусі заявив про загибель свого співробітника від рук IT-вця

Вівторок, 28 вересня 2021, 23:17
Увірвалися у квартиру: КДБ Білорусі заявив про загибель свого співробітника від рук IT-вця
скріншот

Співробітники Комітету держбезпеки Білорусі застрелили айтівця компанії EPAM після того, як він нібито смертельно поранив їхнього співробітника під час відпрацювання адрес, за якими "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності".

Джерело: КLБ Білорусі, Euroradio, Tut,by

Дослівно КДБ: "В ході проведення спеціальних заходів з відпрацювання адрес, в яких могли знаходитися особи, причетні до терористичної діяльності, в одній з квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем з рушниці було відкрито вогонь на ураження, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений.

У відповідь вогнем злочинець був знищений. Співробітник від отриманих ран помер".

Деталі: Видання повідомляє, що вбитий хлопець - 31-річний айтішник Андрій Зельцер. На його роботі в компанії EPAM підтвердили інформацію. У нього був син 8-9 років і дружина.

На відео, яке поширюють в соцмережах провладні білоруські telegram-канали, видно, як силовики вриваються в чиюсь квартиру. У ролику йде нарізка з двох камер, одна з яких була в кімнаті у чоловіка. На кадрах видно, як він стріляє з рушниці, але кадрів, як вбили чоловіка з квартири, немає.

На відео також видно жінку, державні ЗМІ Білорусі повідомляють, що її також затримали як співучасницю вбивства.

Увага, відео 18+

На фото – вбитий Андрій Зельцер.

 

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенко
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