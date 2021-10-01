Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 05:41

29 вересня у світі виявили 487 191 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 113 922 випадки, в Британії – 36 480, в Туреччині – 29 104.

Крім того, в Бразилії – 27 527 інфікувань, а в Індії – 27 300.

Україна з 11 757 випадками між Румунією та Таїландом. У Європі Україна четверта.

7 800 людей у світі за добу померли. Україна за цим показником (194 смерті на добу) на 9 місці у світі і на другому в Європі.

 

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 29 вересня в Україні зафіксовано 11 757 випадків коронавірусної хвороби і 194 летальні випадки, госпіталізовано з  COVID-19 чи підозрою на нього 2 556 осіб, одужали 3 839 осіб. 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль представив "слугам" програму уряду з новим ІТ-інструментом

Лукашенко: Якщо треба буде, Білорусь стане єдиною військовою базою з РФ

COVID в Україні: майже 12 тисяч нових випадків, понад 200 померлих

Головні новини п'ятниці і ночі: Саакашвілі, Трускавець

Європейський регулятор виявив зв'язок між вакциною J&J і тромбозом у венах

Держдеп США про затримання Саакашвілі: Уважно слідкуємо

Усі новини...
коронавірус
У Молдові для щеплення від COVID надаватимуть оплачувані вихідні
Фінляндія перетнула позначку у 70% вакцинованих серед дорослих і підлітків
Фінляндія першою в Європі буде щепити норок від коронавірусу
Останні новини
11:56
Разумков кличе "слуг" на зустріч у понеділок
11:46
Лукашенко про своє правління: давайте орієнтуватися на вік Байдена
11:25
Україна та Мальта зняли обмеження щодо регулярного авіасполучення
11:19
"Слуги" в Трускавці: приїхали Монастирський і Венедіктова, їде Зеленський
10:59
Лукашенко каже, що ні з України, ні з РФ йому про "вагнерівців" не повідомляли
10:30
виправленоВ Грузії підтвердили виклик тимчасового повіреного в МЗС України через затримання Саакашвілі
10:23
Шмигаль представив "слугам" програму уряду з новим ІТ-інструментом
09:57
Спікер парламенту Грузії вважає, що арешт Саакашвілі не загострить відносини з Україною
09:33
Лукашенко: Якщо треба буде, Білорусь стане єдиною військовою базою з РФ
09:08
У Грузії після арешту Саакашвілі проходять місцеві вибори
Усі новини...