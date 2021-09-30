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11 757 нових випадків COVID в Україні, за добу на 2 тисячі більше

Четвер, 30 вересня 2021, 08:20

За добу 29 вересня в Україні зафіксовано 11 757 випадків коронавірусної хвороби і 194 летальних випадки, госпіталізовано з  COVID-19 чи підозрою на нього 2 556 осіб, одужали 3 839 осіб. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Напередодні було 9 666 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 217 летальних випадків. Нова цифра інфікованих на 2 091 випадок перевищує показник попереднього дня і на 3 891 випадок більша, ніж було тиждень тому (7 866).

За останню добу найбільше випадків захворювання зареєстровано у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Серед нових хворих: дітей – 1 054, медпрацівників – 242.

За добу протестовано: методом ПЛР – 46 604 особи, методом ІФА – 10 626 осіб, експрес-тестами – 36 126 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 423 379 осіб, одужали 2 255 191 особа, померли 56 274 хворих.

Нагадаємо: За добу 28 вересня у світі діагностували понад 485 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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