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У Києві знову стрибок хворих на COVID і 13 смертей

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 10:57
Фото КМДА

За добу 30 вересня у столиці зафіксували 599 нових випадків коронавірусу – це новий рекорд за кількістю хворих за добу з початку червня, 13 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "599 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 13 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (115), Дніпровському (93) та в Деснянському (80) районах.

82 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 167 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 235 062 підтверджених випадки коронавірусу, 5 406 хворих померли, подолали вірус 221 238 мешканців міста, з них 163 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • За добу 28 вересня у столиці зареєстрували 583 нових випадки коронавірусу – то була найбільша кількість хворих з 7 червня, коли зафіксували 700 випадків COVID-19 за добу.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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