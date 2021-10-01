У Києві знову стрибок хворих на COVID і 13 смертей

За добу 30 вересня у столиці зафіксували 599 нових випадків коронавірусу – це новий рекорд за кількістю хворих за добу з початку червня, 13 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "599 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 13 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (115), Дніпровському (93) та в Деснянському (80) районах.

82 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 167 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 235 062 підтверджених випадки коронавірусу, 5 406 хворих померли, подолали вірус 221 238 мешканців міста, з них 163 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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