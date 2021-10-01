У Києві знову стрибок хворих на COVID і 13 смертей
За добу 30 вересня у столиці зафіксували 599 нових випадків коронавірусу – це новий рекорд за кількістю хворих за добу з початку червня, 13 людей померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "599 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 13 летальних випадків від вірусу".
Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (115), Дніпровському (93) та в Деснянському (80) районах.
82 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 167 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці уже 235 062 підтверджених випадки коронавірусу, 5 406 хворих померли, подолали вірус 221 238 мешканців міста, з них 163 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 28 вересня у столиці зареєстрували 583 нових випадки коронавірусу – то була найбільша кількість хворих з 7 червня, коли зафіксували 700 випадків COVID-19 за добу.