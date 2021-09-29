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У Києві стрибок хворих на COVID – найбільше з початку літа

Середа, 29 вересня 2021, 11:11
У Києві стрибок хворих на COVID – найбільше з початку літа
Фото КМДА

За добу 28 вересня у столиці зареєстрували 583 нових випадки коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 7 червня, коли зафіксували 700 випадків COVID-19 за добу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "583 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 7 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (100), Деснянському (93) та в Солом’янському (70) районах.

Серед нових хворих 327 жінок віком від 18 до 91 року, 188 чоловіків віком від 18 до 93 років, 32 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 36 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

58 людей госпіталізували.

Загалом з початку пандемії у столиці 233 900 підтверджених випадків коронавірусу, 5 385 хворих померли, подолали вірус 220 767 мешканців міста, з них 590 – за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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