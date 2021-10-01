Тепер лише електронні лікарняні: пацієнт має перевірити, що вписав лікар 

Із 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я в Україні видаватимуть лише електронні лікарняні, Пенсійний фонд і роботодавці отримуватимуть усі необхідні дані автоматично.

Джерело: спільний брифінг представників Мінцифри, МОЗ, Мінсоцполітики та Пенсійного фонду, сайти Мінцифри і "Суспільне"

Деталі: У червні стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні. До єдиної інформаційної медичної системи за цей час вдалося підключити майже всі українські лікарні – це близько 3 тисяч. Загалом сформували майже мільйон е-лікарняних.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за 4 місяці електронні лікарняні почали видавати майже в кожній лікарні України.

Мінцифра, МОЗ, НСЗУ та представники Медичної інформаційної системи (МІС) зробили декілька тренінгів та вебінарів для лікарів про те, як правильно формувати медичні висновки і листки непрацездатності в електронному форматі та працювати з ними.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що вже створено більше 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 991 закладі 47 тисячами лікарів.

Е-лікарняні матимуть дві частини.

Медичний висновок – це документ після обстеження лікаря, у якому міститься загальний діагноз. Лікар створює його у Реєстрі та завіряє його електронним підписом. Пацієнт отримає про це смс-повідомлення.

Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду (ПФУ). І там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон від ПФУ.

Роботодавець зможе побачити лікарняний працівника на порталі ПФУ.

"Електронні листки непрацездатності формуються автоматично. Більше немає потреби збирати довідки та стояти у чергах. Це прискорить процес отримання виплат. До того ж, кожен зможе перевірити інформацію про себе в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Завдяки цьому процес стане більш відкритим, а корупційні ризики зменшаться", – сказав голова правління ПФУ Євгеній Капінус.

Інформацію, яка міститься в медичному висновку, підписує лікар особисто електронним підписом. Тобто медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які він туди вносить.

Спроба підробити дані – наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, – може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії. За цим стежитимуть робітники Фонду соціального страхування.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна вірить: "Відтепер лікарі лікують, люди одужують, роботодавці бачать, що працівники на лікарняному від першого дня, документи обробляються автоматизовано, і людина отримує виплати без зайвих затримок".

Ляшко зазначив: "Від лікаря і від пацієнта – тільки діалог. Лікар встановлює, що може бути непрацездатність на визначений період за дев'ятьма встановленими категоріями. Пацієнт має пересвідчитись, що лікар вніс правильно дані, що отримав смс. Далі роботодавця повідомляють зручним способом про те, що вам відкрили лікарняний".

"Одужуєте, лікуєтесь правильно, повертаєтесь на роботу і електронні лікарняні закривають також в електронному режимі. Роботодавець все це бачить в своєму кабінеті", – додав голова МОЗ.

Брифінг Мінцифри, МОЗ, Мінсоцполітики та ПФУ thedigital.gov.ua

Федеров додав, що цифровізація дозволить проаналізувати, "скільки разів видає яка лікарня і який лікар лікарняні, в чому причина аномальних ситуацій".

"За нашими розрахунками, можна зекономити кілька мільярдів гривень на послузі електронних лікарняних", – сказав він.