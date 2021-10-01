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Держтуризму замовило ознайомчі тури Україною для іноземних ЗМІ та блогерів за 2 млн грн

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 11:32
Держтуризму замовило ознайомчі тури Україною для іноземних ЗМІ та блогерів за 2 млн грн
Замок Паланок. Фото planetofhotels.com

Державне агентство розвитку туризму уклало договір із ТОВ "Туристичні торговельні марки" на проведення ознайомчих турів для іноземних ЗМІ та іноземних лідерів думок на 1 млн 996 тис 200 грн.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на результати тендера на порталі ProZorro

Деталі: Вартість п'яти промотурів для іноземних ЗМІ становить 823 тис. 100 грн, вартість п'яти промотурів для іноземних лідерів думок становить 1 млн 173 тис. 100 грн.

Тривалість турів становитиме три-чотири дні, кількість учасників у кожному – 2-5 осіб.

Промотури проводитимуть у Києві та Київській області, Львові та Львівській області, Чернігові та Чернігівській області, Івано-Франківську та Івано-Франківській області, Ужгороді та Закарпатській області, Одесі, Черкаській та Полтавській областях, на Буковині (Чернівецька обл.).

Умови для лідерів думок – щонайменше 30 тисяч активних підписників і блог про туризм, подорожі, активний відпочинок, їжу, б'юті-індустрію, мистецтво, спорт і здоров'я, стиль життя, гумор.

На промотури чекають представників Польщі, Німеччини, Азербайджану, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії, Казахстану, країн Перської затоки та Скандинавії.

Зазначається, що раніше Держтуризму закупило послугу з розробки методики формування вибіркової сукупності для проведення досліджень внутрішнього та виїзного туризму за 522 тис. грн і послуг із дослідження та аналізу переваг іноземних туристів за 2,267 млн грн.

Теми: туризмУкраїна
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