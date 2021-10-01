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Між ОРДО і ОРЛО почали демонтувати "митні пости"

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 13:48
Між ОРДО і ОРЛО почали демонтувати митні пости
Фото з місця події (фото окупантів)

Окупанти почали демонтувати так звані "митні пости" між ОРДО та ОРЛО на Донбасі.

Джерело: сайт окупантів "Луганський інформаційний центр"

Деталі: За словами глави "Державного митного комітету ЛНР" Юрія Афанасіївського, "пости" скасовані з 1 жовтня у зв'язку зі створенням "єдиної економічної зони і єдиного митного простору" між двома "республіками".

У вересні ватажки ОРДО і ОРЛО Денис Пушилін і Леонід Пасічник підписали договори про створення "єдиної митної зони" та "єдиного економічного простору".

Також окуповані території домовилися синхронізувати своє "законодавство" в цих сферах.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОмитницякордон
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