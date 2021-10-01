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Підробка ковід-сертифікатів: МОЗ вимагає відсторонити 15 голів медзакладів

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 17:30
фото: pixabay

Міністерство охорони здоров’я направило листи власникам 15 закладів охорони здоров’я, де лікарі, можливо, підробляли документи про вакцинацію, з вимогою відсторонити від роботи керівників на час розслідування.

Джерело: сайт МОЗ

Деталі: Відомство пропонує такий варіант: якщо слідство встановить, що головний лікар закладу непричетний до махінацій, його відновлять на посаді.

У разі ж повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

У міністерстві нагадали, що з початку року було відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.

Передісторія: 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.

27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.

Українська правда
Теми: МОЗзвільненнякоронавірусCovid-2019


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