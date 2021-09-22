Уряд запропонував великі штрафи і в'язницю за підроблення COVID-документів

Прем'єр Денис Шмигаль (Фото з його фейсбук-сторінки)

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за підроблення документів про щеплення від коронавірусу.

Джерело: засідання уряду в середу

Деталі: Законопроєктом пропонується наступне:

Штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;

Штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;

Штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років за підроблення таких документів із метою розповсюдження.

Прем'єр-міністр висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає цю "відповідальну перед суспільством ініціативу".