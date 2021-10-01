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Бойовики поранили двох українських військових

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 18:16
Бойовики поранили двох українських військових
Ілюстративне фото (джерело: армія інформ)

1 жовтня російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 3 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двох бійців Об’єднаних сил було поранено.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого – задовільний".

Деталі: В районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував безпілотники, які скидали гранатометні постріли.

Біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм.

Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції українських захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОвійна
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