У Грузії затримали Саакашвілі - прем'єр

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання експрезидента Михеїла Саакашвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спеціальному брифінгу увечері 1 жовтня.

"Наші правоохоронці здійснили затримання Саакашвілі, який перебував у розшуку, на найвищому рівні", - заявив прем’єр.

За його словами, правоохоронці володіли інформацією про те, як Саакашвілі прямує з України до Грузії та його подальші пересування і на основі цих даних змогли обрати час, коли для затримання були мінімальні перешкоди.

"Цей процес був під повним контролем. Було вжито відповідних заходів, відомства діяли скоординовано, і було обрано такий час і місце, щоб для його арешту були мінімальні перешкоди", - зазначив Іраклій Гарібашвілі.

Досі представники правлячої партії Грузії, як і міністерство внутрішніх справ, заперечували інформацію про те, що Саакашвілі нібито вже в країні.

Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії, де йому загрожує арешт, та оприлюднив квиток на літак на цю дату.

Втім, 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Зйомка ведеться в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо. Представники "Єдиного національного руху" заявили, що він справді у Грузії, та пообіцяли, що Саакашвілі з’явиться на публіці 2 жовтня, щойно закриються виборчі дільниці.

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава назвав інформацію про повернення Михеїла Саакашвілі "несерйозною" та закликав ЗМІ не поширювати її. Заступник глави МВС Грузії Александр Дарахвелідзе заявив, що Саакашвілі не виїздив з України.

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.

Навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.

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