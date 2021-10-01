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Затримання Саакашвілі: МЗС викликає посла Грузії

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 20:35
фото з фейсбука Саакашвілі

Міністерство закордонних справ викликає грузинського посла через інформацію про затримання Міхеіла Саакашвілі.

Джерело: коментар прессекретаря МЗС Олега Ніколенка, наданий "Українській правді"

Деталі: Зазначається, що МЗС вимагає офіційних пояснень щодо підстав затримання.

Пряма мова Ніколенка: "Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі в Грузії.

До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання".

Передісторія: Увечері 1 жовтня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.

Українська правда
Теми: МЗССаакашвіліГрузія


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