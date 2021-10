Ф'юрі нокаутував Вайлдера і зберіг титул чемпіона світу за версією WBC

Британець Тайсон Ф'юрі зберіг пояс чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Джерело: трансляція спортивного заходу

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH