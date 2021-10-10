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Ф'юрі нокаутував Вайлдера і зберіг титул чемпіона світу за версією WBC

Неділя, 10 жовтня 2021, 08:08
Тайсон Ф'юрі, колаж з його Твіттеру

Британець Тайсон Ф'юрі зберіг пояс чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Джерело: трансляція спортивного заходу

Деталі: У неділю зранку 10 жовтня Тайсон нокаутував в 11-му раунді американця Деонтея Вайледера. У третьому раунді цього двобою Тайсон відправив американця в нокдаун. У четвертому раунді вже  Ф'юрі двічі відраховували нокдаун. Але після нокдаунів Ф'юрі відновився швидко, а ось із шостого раунду Вайлдер вже проводив бій через не можу та величезну втому. Британець більш бив і влучав, у восьмому раунді Вайлдер ледве не побував у нокауті, але зумів дотерпіти.

У 10 раунд Вайлдер знову опинився на підлозі після удару правою від британця. Втім під кінець раунду напівпритомний Вайлдер видав серію ударів, і вже Ф'юрі ледве уникає нокдауну.

В 11 раунді бій завершився нокаутом. У Ф'юрі проходить удар правою і Вайлдер знову на підлозі рингу, і вже команда американця відмовляється від подальшого бою.

Нагадаємо: Це третій бій між боксерами. У першому була нічия.  У другому бою виграв Ф'юрі технічним нокаутом. Зазначимо, що інші три пояси у наджвакій вазі знаходяться в Олександа Усика.

В андеркарді бою Вайлдер - Ф'юрі свою чергову перемогу отримав українець Віктор Вихрист, який тенічним нокаутом в третьому раунді здолав Майка Маршалла.

Микола Аврамчук для УП
Теми: спорт


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