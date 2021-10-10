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За два дні до Британії через Ла-Манш рушили понад 1100 нелегальних мігрантів

Неділя, 10 жовтня 2021, 15:01

За п’ятницю і суботу 8-9 жовтня у Ла-Манші британські служби врятували або перехопили загалом 1115 мігрантів, що намагалися дістатись до берегів Сполученого Королівства на надувних човнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

В міністерстві внутрішніх справ заявили, що в п’ятницю виявили 624 мігрантів на 23 човнах, і в суботу - 17 човнів з 491 особою. Ще понад 400 людям за ці два дні завадили рушити у подорож французькі служби. 

Міністерка внутрішніх справ Британії Пріті Пател нещодавно пригрозила заморозити фінансування на підтримку французької берегової охорони, якщо Франція не буде ефективніше запобігати таким відправленням зі своїх берегів, пише Sky News

У свою чергу її французький колега Жераль Дарманен заявив, що ніякої частини обіцяних коштів у розмірі майже 63 млн євро ще не надходило. Він зауважив також, що Франція стала успішніше "закривати" цей маршрут нелегальної міграції і за останні три місяці частка перехоплених відправлень зросла з 50% до 65%. 

"Закликаємо Британію стримати обіцянку щодо фінансування, тому що ми тримаємо кордон для них", - заявив Дарманен. 

Він також сказав, що бачить потребу у спеціальному договорі зі Сполученим Королівством щодо міграційного питання.

2021 рік за кількістю нелегальних мігрантів вже вдвічі перевищив підсумок 2020 року: з січня і до кінця вересня до Британії прибули через Ла-Манш понад 17 тисяч людей. За увесь 2020 рік таких було 8417. 

Починаючи з кінця 2018 року, маршрут через Ла-Манш стає все більш популярним для мігрантів, які намагаються потрапити в Британію, попри всі запобіжні заходи і попередження, що така мандрівка небезпечна для життя - через інтенсивний рух важких суден, сильні течії і низьку температуру води.

В середині серпня у Ла-Манші потонув мігрант з Еритреї, минулого року - четверо людей з курдської родини, що прямувала з Іраку. Тіло їхньої найменшої дитини знайшли багато місяців потому біля берегів Норвегії. 

Теми: Велика Британія
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