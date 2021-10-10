Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на кліматичний марш

Неділя, 10 жовтня 2021, 18:47
У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на кліматичний марш
lesoir.be

У столиці Бельгії 10 жовтня десятки тисяч людей вийшли у центр міста, вимагаючи більш рішучих кроків для зупинки кліматичних змін. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir та Brussels Times.

Організатори оцінюють кількість демонстрантів у 70 000 осіб. У поліції після попередніх оцінок повідомили про близько 50 тисяч учасників. 

Демонстрація рушила від Північного вокзалу у напрямку Парку п’ятдесятиріччя близько 14-00 за місцевим часом, супроводжувана поліцейськими, що наглядають за порядком. 

Акція зібралася на заклик низки громадських організацій та молодіжних об’єднань, що називають себе "Коаліція за клімат". Вони проводили масштабні події і раніше, але в останні півтора роки зробили перерву у зв’язку з пандемією коронавірусу.

 
lesoir.be

"Дуже багато сталося відтоді, коли була наша попередня акція. І хоча політичні кроки були, ми вважаємо, що встановлені нашим урядом цілі недостатньо амбітні… Одна річ - говорити про необхідність дій, а інша - робити щось конкретне", - прокоментувала на акції Занна Ванрентергем, представниця Greenpeace у Бельгії. 

Нагадаємо, нещодавно великі акції за протидію кліматичним змінам відбулись також у Берліні, перед федеральними виборами, та у Мілані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Бельгія
Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
У Бельгії вимагають відставки глави МЗС через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
Усі новини...
Реклама: