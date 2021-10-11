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РФ викрала проєкт вакцини AstraZeneca для розробки свого "Спутника V" – ЗМІ

Понеділок, 11 жовтня 2021, 13:45
Фото unsplash.com

Британські спецслужби повідомили уряду про те, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини, розробленої компанією AstraZeneca, в РФ нібито використали її при розробці препарату "Спутник V".

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомила газета The Sun, яку цитують низка британських ЗМІ.

Британські спецслужби стверджують, що мають докази того, що РФ викрала проєкт вакцини. Зазначається, що дані були викрадені іноземним агентом особисто.

У вересні 2020 року Росія опублікувала результати двох ранніх клінічних випробувань, які свідчать про те, що вакцина "Спутник V" є безпечною та ефективною.

Вакцина російського виробництва використовує технологію, подібну до вакцини AstraZeneca, причому обидві використовують ослаблену форму аденовірусу.

Хоча ці твердження надходять з анонімних джерел, цитованих у засобах масової інформації, британський уряд неодноразово заявляв про те, що Росія принаймні намагалася зламати тих, хто виробляє вакцини у Британії.

Покійний міністр з питань безпеки Джеймс Брокеншир публічно заявив, що країна "на 95% впевнена" у спробі злому.

У британському уряді поки не коментують інформацію про викрадення формули вакцини.

Теми: вакцинаціяРосіяВелика Британія


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