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Франція посилила правила в'їзду для українців

Понеділок, 11 жовтня 2021, 13:54
Франція посилила правила в'їзду для українців
фото: pixabay

З 11 жовтня Франція буде впускати в країну українців, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Франція від 11 жовтня посилює правила в'їзду для українців. Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson)".

Деталі: Також повідомляється, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації та від 11 жовтня прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаФранціяУкраїнакордон
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