Новий посол України в ЄС офіційно почав роботу

Новопризначений представник України при ЄС Всеволод Ченцов 11 жовтня вручив вірчі грамоти президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю.

Про це повідомило представництво України при Європейському Союзі, пише "Європейська правда".

На зустрічі Ченцов і Мішель обговорили пріоритетні напрямки співпраці України та ЄС, а також очікування від 23 саміту Україна-ЄС, що відбудеться 12 жовтня в Києві.

Great honour to present Letters of Credence to President of the European Council Charles Michel @eucopresident. Expressed my gratitude for his personal leadership in making 🇺🇦🇪🇺 relations stronger. Ukraine and EU are gearing up for a result-oriented Summit in Kyiv tomorrow. pic.twitter.com/nVIEkKG3O0 — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) October 11, 2021

"Європейська інтеграція - це вибір українського народу та пріоритет для нашої держави. Щиро вдячний за ваше особисте лідерство у зміцненні відносин України та ЄС", - зазначив під час розмови Ченцов.

Відзначається, що Мішель позитивно відзначив прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і висловив підтримку комплексній програмі реформ в Україні. Мішель наголосив, що ЄС незмінно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, готовий посилювати взаємодію в рамках Кримської платформи та у сфері енергетичної безпеки.

Вручення вірчих грамот вважають початком офіційної діяльності посла на посаді. Втім, Ченцов ще не завершив цей процес - відповідно до протокольної практики Євросоюзу новопризначений представник при ЄС також має вручити вірчі грамоти також президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн.

Президент Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова новим послом України в Європейському союзі 25 серпня.

До цього Ченцов обіймав посаду посла в Нідерландах, на яку він був призначений в березні 2017 року.