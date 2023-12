Новий посол України в ЄС офіційно почав роботу

Новопризначений представник України при ЄС Всеволод Ченцов 11 жовтня вручив вірчі грамоти президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю.

Про це повідомило представництво України при Європейському Союзі, пише "Європейська правда".

На зустрічі Ченцов і Мішель обговорили пріоритетні напрямки співпраці України та ЄС, а також очікування від 23 саміту Україна-ЄС, що відбудеться 12 жовтня в Києві.

Great honour to present Letters of Credence to President of the European Council Charles Michel @eucopresident. Expressed my gratitude for his personal leadership in making 🇺🇦🇪🇺 relations stronger. Ukraine and EU are gearing up for a result-oriented Summit in Kyiv tomorrow. pic.twitter.com/nVIEkKG3O0