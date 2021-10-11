МЗС: додані до санкційного списку ЄС росіяни причетні до переслідування кримських татар

Вісім російських громадян, доданих до санкційного списку ЄС, причетні до переслідування кримських татар і до порушень норм гуманітарного права на анексованому півострові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС України.

"Європейський Союз засвідчив принциповість своєї позиції щодо захисту прав людини та відданості подальшому впровадженню політики невизнання спроби анексії Криму з боку Російської Федерації", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що запровадження нових обмежувальних заходів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС слугує черговим свідченням беззастережної підтримки Європейським Союзом України у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

"Це також підтверджує єдність України та Європейського Союзу у захисті прав людини і основоположних свобод, є кроком з втілення домовленостей установчого саміту Кримської платформи. Дія обмежувальних заходів ЄС має тривати, допоки РФ не припинить тимчасову окупацію Криму та інші грубі порушення норм міжнародного права", - наголосили у міністерстві.

Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України відтепер поширюються на загалом 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Їм заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.

Імена доданих до списку осіб стануть відомі після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.