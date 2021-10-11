Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС: додані до санкційного списку ЄС росіяни причетні до переслідування кримських татар

Понеділок, 11 жовтня 2021, 21:57

Вісім російських громадян, доданих до санкційного списку ЄС, причетні до переслідування кримських татар і до порушень норм гуманітарного права на анексованому півострові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС України.

"Європейський Союз засвідчив принциповість своєї позиції щодо захисту прав людини та відданості подальшому впровадженню політики невизнання спроби анексії Криму з боку Російської Федерації", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що запровадження нових обмежувальних заходів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС слугує черговим свідченням беззастережної підтримки Європейським Союзом України у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

"Це також підтверджує єдність України та Європейського Союзу у захисті прав людини і основоположних свобод, є кроком з втілення домовленостей установчого саміту Кримської платформи. Дія обмежувальних заходів ЄС має тривати, допоки РФ не припинить тимчасову окупацію Криму та інші грубі порушення норм міжнародного права", - наголосили у міністерстві.

Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України відтепер поширюються на загалом 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Їм заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.

Імена доданих до списку осіб стануть відомі після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: