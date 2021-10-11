Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МЗС: додані до санкційного списку ЄС росіяни причетні до переслідування кримських татар

Понеділок, 11 жовтня 2021, 21:57

Вісім російських громадян, доданих до санкційного списку ЄС, причетні до переслідування кримських татар і до порушень норм гуманітарного права на анексованому півострові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС України.

"Європейський Союз засвідчив принциповість своєї позиції щодо захисту прав людини та відданості подальшому впровадженню політики невизнання спроби анексії Криму з боку Російської Федерації", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що запровадження нових обмежувальних заходів напередодні 23-го Саміту Україна-ЄС слугує черговим свідченням беззастережної підтримки Європейським Союзом України у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

"Це також підтверджує єдність України та Європейського Союзу у захисті прав людини і основоположних свобод, є кроком з втілення домовленостей установчого саміту Кримської платформи. Дія обмежувальних заходів ЄС має тривати, допоки РФ не припинить тимчасову окупацію Криму та інші грубі порушення норм міжнародного права", - наголосили у міністерстві.

Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України відтепер поширюються на загалом 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Їм заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні активи заморожуються.

Імена доданих до списку осіб стануть відомі після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.

Теми: МЗСсанкціїРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Львів посилює карантин: діти на канікули, у кіно та музеї лише після щеплення

"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом

фотоРозвідка під виглядом розмінування: українські бійці затримали росіянина 

Чорногорія оприлюднила список іноземців, що отримали "золоті паспорти" – в ньому 6 українців

Путін заявив, що в Україні відкачують російський газ, який йде в ЄС

фотоНацгвардія замінить радянські автомати на гвинтівки, близькі до стандартів НАТО

Усі новини...
МЗС
Зеленський звільнив батька глави МЗС з посади посла у Вірменії
В МЗС відреагували на затримання у Франції українця-члена екіпажу судна з кокаїном
У МЗС розповіли про зустріч з новим послом Грузії щодо Саакашвілі
Останні новини
17:56
Україна може до кінця року отримати транш в $1,4 млрд від МВФ – прогноз J.P. Morgan
17:43
ВАКС заочно арештував сина Януковича
17:38
Україна запропонувала Росії зіграти у "Гру в кальмара"
17:32
Львів посилює карантин: діти на канікули, у кіно та музеї лише після щеплення
17:18
У Білорусі вирішили взятися за підписників "екстремістських" Telegram-каналів
17:15
Журналісти знайшли СБівця, який намагався зірвати показ фільму про офшори Зеленського
16:36
"Сховатись не вийде": Україна звернулась до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом
16:30
фотоРозвідка під виглядом розмінування: українські бійці затримали росіянина 
16:29
Київ вирішив не переносити осінні канікули
16:19
відеоКонтррозвідники СБУ затримали у Львові злочинця з Туреччини
Усі новини...